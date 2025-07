Samsung Galaxy S22-, S23-serie en A55 Ontvangen Juli-update

De nieuwste beveiligingsupdate staat klaar voor steeds meer smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Nadat de beveiligingspatch van juli eerder al uitrolde naar de Galaxy S25– en S24-series, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy S22-serie, de Galaxy S23-serie en de Galaxy A55.

De beveiligingsupdate van juli 2025 staat klaar voor acht nieuwe smartphones van Samsung. Gebruikers van de Galaxy S23, S23+, S23 Ultra en S23 FE kunnen de update vanaf nu installeren. Ook gebruikers van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra kunnen de update downloaden. Als laatste staat de update klaar voor de mid-range Galaxy A55. In alle gevallen installeert de update tientallen patches die kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil dichten. Hierdoor ben jij als gebruiker weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Als we kijken naar de changelog zien we dat de update geen nieuwe functies met zich meebrengt. Wel kan de update stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone. Updates rollen geleidelijk uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]