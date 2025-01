Amazfit Active 2 Is Nieuwe Budget-smartwach Voor $99

Amazfit heeft een opvolger van de Amazfit Active aangekondigd. De Amazfit Active 2 is een budget-smartphone die voor slechts $99 op de markt verschijnt. Hiervoor krijg je een compacte smartwatch met een lange accuduur, een AMOLED-scherm en een lading aan sensoren waarmee je jouw activiteiten en gezondheid kunt bijhouden.

Het merk Amazfit is misschien niet zo groot als Samsung of Apple, maar Amazfit is al jaren een sterke speler op de smartwatch markt. De smartwatches van de fabrikant staan bekend om hun lange accuduur, mooie uitstraling en goede prijs/kwaliteit verhouding. De nieuwste smartwatch van Amazfit is de Active 2, die in Amerika een prijskaartje meekrijgt van $99. De smartwatch is vanaf 13 januari in Amerika verkrijgbaar, maar verschijnt in februari wereldwijd op de markt.

De Amazfit Active 2 heeft een moderne uitstraling met een vezelversterkte polymeerbehuizing en een roestvrijstalen rand. De smartwatch is verkrijgbaar met een siliconen of leren bandje in de kleuren rood of zwart. De Active 2 is waterdicht (5ATM) en heeft een 1.32-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466×466 en een piekhelderheid van 2,000 nits. De 270mAh accu is volgens de fabrikant goed voor een accuduur van 10 dagen bij normaal gebruik. Dit is iets minder lang dan gebruikelijk voor een Amazfit-smartwatch, maar vele malen langer dan Android Wear- en Apple-smartwatches.

De Amazfit Active 2 heeft ondersteuning voor 160 sportactiviteiten, Bluetooth 5.2 en draadloos betalen via NFC. Ook heeft de smartwatch ingebouwde GPS en een groot aantal sensoren, waaronder een accelerometer, een barometric altimeter, een hartslagmeter en een temperatuursensor.