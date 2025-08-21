Google Introduceert Google Pixel Watch 4 en Buds 2a

Google heeft deze week niet alleen de Pixel 10-serie aangekondigd, maar ook een nieuwe smartwatch en een nieuw setje draadloze oordopjes. We maken kennis met de Google Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a.

De Pixel Watch 4 is de nieuwste smartwatch van Google en krijgt een vanafprijs mee van 399 euro. De smartwatch beschikt over een “Actua 360 Display” met 16% dunnere schermranden en een piekhelderheid van 3000 nits. Het scherm is 10 procent groter dan het scherm van zijn voorganger. Ook is de trilmotor 15 procent krachtiger en gaat de accu tot 25 procent langer mee. De 41mm variant heeft een accuduur van 30 uur en de 45mm variant heeft een accuduur van 40 uur. In de batterijbespaarmodus gaat de accu 3 of 4 dagen mee. Google introduceert ook een nieuwe laaddock die de smartwatch zo’n 25 procent sneller kan opladen.

Google heeft de Pixel Watch 4 uitgerust met betere sensoren die jouw slaap en huidtemperatuur accurater kunnen meten. Daarnaast kan een verbeterde Dual-Frequency GPS-ontvanger jouw workouts nauwkeuriger registreren en kan de smartwatch dankzij AI jouw workouts automatisch herkennen.

De WiFi-only versie met 41mm behuizing krijgt een adviesprijs mee van 399 euro. De Pixel Watch 4 met LTE-ondersteuning kost 499 euro. Als je de uitvoering met 45mm behuizing koopt betaal je 449 euro (WiFi) of 549 euro (LTE). De smartwatch is vanaf 9 oktober verkrijgbaar.

Google Pixel Buds 2a

Google heeft ook een nieuw setje draadloze oordopjes geïntroduceerd. Met een prijskaartje van 149 euro zijn de Google Pixel Buds 2a honderd euro goedkoper dan de Pixel Buds Pro 2. De Buds 2a moet dankzij een verbeterde design de beste geluidskwaliteit leveren. Ook zijn het de eerste oordopjes in de A-serie met Active Noise Cancellation en Silent Seal 1.5.

De oordopjes hebben een accuduur van maximaal 7 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 20 uur naar muziek luisteren. De accu is vervangbaar, dus wanneer de kwaliteit van de accu afneemt hoef je niet perse nieuwe oordopjes te kopen. De Google Pixel Buds 2a is vanaf 9 oktober verkrijgbaar in de kleuren Hazel en Iris voor een adviesprijs van 149 euro.