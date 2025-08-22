Renders: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wordt Nog Dunner

Samsung werkt aan de Galaxy Tab S11-serie, die de fabrikant waarschijnlijk in de herfst uitbrengt. Een bekende tech-lekker heeft nu echter al een aantal renders van de Galaxy Tab S11 Ultra gedeeld. De tablet krijgt een kleinere notch en wordt nog dunner.

De huidige Galaxy Tab S10 Ultra is met een dikte van slechts 5,4mm al erg dun, maar als we de geruchten mogen geloven krijgt de Galaxy Tab S11 Ultra een nog dunnere behuizing. Volgens de bron WinFuture is de behuizing van de Galaxy Tab S11 Ultra namelijk 5,1mm dun. Renders die de bron heeft gedeeld laten zien dat de tablet erg veel lijkt op zijn voorganger, maar dat de notch voor de selfie-camera kleiner is. Dit komt doordat de Tab S11 Ultra beschikt over een enkele selfie-camera, terwijl de Tab S10 Ultra nog een tweede groothoeklens heeft. Aan de achterzijde vinden we opnieuw een dubbele rear-camera en Samsung levert de tablet met een S Pen.

Volgens de geruchten brengt Samsung ook een kleinere Galaxy Tab S11 uit met een 11-inch scherm. Beide tablets maken gebruik van een MediaTek Dimensity 9400-processor. De OLED-schermen zijn minder reflecterend, zodat de schermen beter leesbaar zijn.

