Diptyx E-Reader Heeft Twee Schermen En Vouwt Open Als Een Boek

De Diptyx E-Reader is een crowdfunding project van Martin den Hoed. Diptyx is een E-reader met twee schermen in plaats van één en vouwt open als een boek. Het crowdfunding doel is behaald, waardoor de e-reader in mei naar backers zal worden opgestuurd.

Martin den Hoed startte een crowdfunding voor de productie van een E-reader met twee schermen. Het crowdfunding project heeft inmiddels meer dan 48.000 dollar opgehaald, wat ruim boven het doel van 27.000 dollar is. Hierdoor zal de Diptyx E-Reader een werkelijkheid worden en in mei bij backers terechtkomen.

De Diptyx E-Reader beschikt over twee 5,83-inch schermen met een resolutie van 648×480 pixels. Tussen deze schermen bevindt zich een scharnier, zodat je de E-reader kunt openklappen als een boek. Intern vinden we een ESP32-S3-N16R8 met 8MB geheugen en 16MB opslagruimte met een interne SD-kaart van 2GB die klanten zelf kunnen vervangen. De E-reader is voorzien van twee accu’s, met een gezamelijke capaciteit van 3000mAh. Onder de schermen vinden we nog een aantal fysieke knoppen waarmee je door de interface kunt navigeren.

Mensen die het project supporten via de crowdfunding kunnen de Diptyx voor 230 dollar in huis halen.

