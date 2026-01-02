Samsung Galaxy S26 Ultra Te Zien In Hands-on

· 2 januari 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra dummy

De Samsung Galaxy S26-serie zal naar verwachting in februari geïntroduceerd worden, maar de Galaxy S26 Ultra is nu al te zien in een gelekte hands-on. De beelden van de bekende tech-lekker OnLeaks geven een duidelijk beeld over het uiterlijk van de vlaggenschip-smartphone.

Op de onderstaande beelden zien we een zogeheten “dummy” van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Het gaat dus niet om een werkende smartphone, maar de dummy laat wel zien hoe de Galaxy S26 Ultra en uit komt te zien.

We zien veel vergelijkingen met de Galaxy S25 Ultra. Zo heeft de behuizing platte zijkanten, een platte voor- en achterkant en meer afgeronde hoeken dan eerdere generaties. De camera-module lijkt veel op die van de Galaxy Z Fold 7. In het verhoogde eiland vinden we drie lenzen. Het gaat om een hoofdlens, groothoeklens en telelens. De verhoogde module is nodig om goede camera’s te plaatsen in een smartphone met een zeer dunne behuizing.

Samsung heeft zelf nog geen details gedeeld, maar de officiële introductie zal in februari plaatsvinden. We verwachten dat de komende weken steeds meer details uitlekken.

