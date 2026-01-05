Pebble Round 2 Aangekondigd Voor 199 Dollar

Het bedrijf Core Devices heeft een nieuwe Pebble-smartwatch op de markt gebracht. De Pebble Round 2 krijgt een prijskaartje mee van 199 dollar en is ook in Europa te bestellen.

De Pebble Round 2 is zoals de naam al doet vermoeden een smartwatch met een rond scherm. Het gaat om een 1,3-inch e-inktkleurendisplay met een resolutie van 260×260 pixels. Er zijn twee versies beschikbaar, één met een bandje van 14mm en één met een 20mm bandje. Rondom de Pebble Round 2 vinden we vier fysieke knoppen voor het bedienen van de smartwatch.

De Pebble Round 2 is waterdicht tot een diepte van 30 meter, heeft een microfoon voor het gebruik van spraakassistenten en uiteraard kun je jouw activiteiten, slaap en gezondheid bijhouden. Het is nu mogelijk om een preorder te plaatsen, maar de Pebble Round 2 wordt pas in mei geleverd. De smartwatch kost 199 dollar, omgerekend zo’n 170 euro. In Europa komt daar nog 20 euro verzendkosten overheen.

via [tweakers]