Pebble Round 2 Aangekondigd Voor 199 Dollar

· 5 januari 2026

Pebble Round 2

Het bedrijf Core Devices heeft een nieuwe Pebble-smartwatch op de markt gebracht. De Pebble Round 2 krijgt een prijskaartje mee van 199 dollar en is ook in Europa te bestellen.

De Pebble Round 2 is zoals de naam al doet vermoeden een smartwatch met een rond scherm. Het gaat om een 1,3-inch e-inktkleurendisplay met een resolutie van 260×260 pixels. Er zijn twee versies beschikbaar, één met een bandje van 14mm en één met een 20mm bandje. Rondom de Pebble Round 2 vinden we vier fysieke knoppen voor het bedienen van de smartwatch.

De Pebble Round 2 is waterdicht tot een diepte van 30 meter, heeft een microfoon voor het gebruik van spraakassistenten en uiteraard kun je jouw activiteiten, slaap en gezondheid bijhouden. Het is nu mogelijk om een preorder te plaatsen, maar de Pebble Round 2 wordt pas in mei geleverd. De smartwatch kost 199 dollar, omgerekend zo’n 170 euro. In Europa komt daar nog 20 euro verzendkosten overheen.

via [tweakers]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.