ASUS Brengt Dit Jaar Geen Smartphones Uit

ASUS heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in 2026 geen nieuwe smartphones op de markt zal brengen. Ondanks dat er geen nieuwe modellen uitkomen, blijft de smartphoneondersteuning wel van toepassing.

Het is onduidelijk waarom de Taiwanese fabrikant tijdelijk stopt met het uitbrengen van smartphones. We hopen dat ASUS zich dit jaar richt op het ontwikkelen van een nieuwe strategie, waarna de fabrikant in 2027 sterker dan ooit terugkomt op de markt. ASUS heeft zelf echter geen reden gegeven, dus we kunnen op dit moment alleen maar gissen.

In een statement tegenover Digitimes heeft ASUS laten weten dat ondersteuning, software-upgrades en garantieservices van toepassing blijven. ASUS maakt sinds 2014 smartphones en brengt sinds 2018 minstens één nieuwe smartphone op de markt. In februari van 2025 bracht ASUS voor het laatst een smartphone uit. Dit was de ZenFone 12 Ultra, die met een behoorlijk hoog prijskaartje op de markt verscheen.

via [tweakers]