Core Devices Deelt Ontwerp En Specs Van Pebble Time 2-smartwatch

Eric Migicovsky, de bedenker van Pebble, heeft op zijn blog het ontwerp van de Pebble Time 2 smartwatch gedeeld. De smartwatch met kleurenscherm en roestvrijstalen behuizing verschijnt in vier verschillende kleuren op de markt.

De Pebble Time 2 kost 225 dollar en verschijnt later dit jaar op de markt. De smartwatch heeft een roestvrijstalen behuizing aan zowel de voor- als achterzijde, inclusief de vier knoppen aan de zijkanten. De smartwatch beschikt over een scherm met rgb-led-backlight, een kompassensor en twee microfoons. Deze microfoons worden mogelijk gebruikt voor ruisonderdrukking tijdens het bellen. Op beelden zien we de Pebble Time 2 in vier verschillende kleurencombinaties.

Core Devices brengt de Pebble Time 2 later dit jaar uit, samen met de Pebble 2 Duo. De Time 2 kost 225 dollar en de 2 Duo kost 149 dollar. Het plaatsen van een pre-order is mogelijk op https://store.repebble.com/.

via [tweakers]