Samsung Introduceert Galaxy Buds3 FE Met Langere Accuduur

Samsung heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Galaxy Buds3 FE zijn voordeligere draadloze oordopjes die vanaf 1 september verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 149 euro.

Net als de Buds3 en Buds3 Pro hebben de oordopjes van de Galaxy Buds3 FE een in-earontwerp met siliconen eartips en een lang steeltje dat uit het oor steekt. Je kunt de oordopjes bedienen met tikken en vegen op dit steeltje. In tegenstelling tot de duurdere modellen beschikken de oordopjes van de Galaxy Buds 3 FE echter niet over LED-verliching. De oordopjes wegen 5 gram en meten 18×21,1×33,8mm.

De Buds3 FE maakt net als de reguliere Buds3 gebruik van een 10mm dynamische driver en heeft ondersteuning voor ruisonderdrukking. Met ANC ingeschakeld kun je ongeveer zes uur naar muziek luisteren, maar wanneer je ANC uitschakelt verleng je de accuduur tot zo’n acht en half uur.

De oordopjes hebben een IP54-rating gekregen en beschikken over drie microfoons voor de ruisonderdrukking, het telefoneren en de communicatie met de ingebouwde spraakassistent Gemini. De Samsung Galaxy Buds3 FE krijgt een adviesprijs mee van 149 euro en is te bestellen via de webwinkel van Samsung.

via [tweakers]