“Details Van Samsung Galaxy Buds FE Oordopjes Uitgelekt”

Op het internet is een handleiding opgedoken van onaangekondigde Samsung oordopjes. Dankzij deze handleiding zijn we veel te weten gekomen over de Samsung Galaxy Buds FE. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de oordopjes officieel zal introduceren.

De Galaxy Buds FE is waarschijnlijk net als de FE-varianten van de Galaxy S-smartphones voordeliger dan de reguliere Galaxy Buds. Het gaat om in-ear oordopjes met een aanraakgevoelige behuizing. Ook kunnen we uit de handleiding opmaken dat beide oordopjes beschikken over twee microfoons. De oordopjes hebben ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking om omgevingsgeluiden weg te filteren en een transparantiemodus om omgevingsgeluiden juist door te laten.

De Galaxy Buds FE heeft een wingtip design gekregen, die er voor moet zorgen dat de oordopjes beter in je oor blijven zitten. Details over de accuduur hebben we nog niet. Ook kunnen we nog niks melden over de adviesprijs of introductiedatum. Wel tonen de beelden hoe de bijbehorende oplaadcase er uit ziet.

via [androidplanet]