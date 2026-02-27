Persrenders Van Oppo Find N6 Gelekt

Oppo zal binnenkort alweer een nieuwe vouwbare smartphone introduceren. Het gaat om de Oppo Find N6, die nu in verschillende kleuren te zien is op gelekte persrenders.

Er zijn een aantal fabrikanten die actief werken aan vouwbare smartphones. Oppo is één van deze fabrikanten en volgende maand zal Oppo in thuisland China de Oppo Find N6 introduceren. We zien de smartphone nu op de onderstaande afbeeldingen in de kleuren wit, paars en rood.

De Oppo Find N6 zou beschikken over een naadloze scharnier van titaniumlegering. Het scherm is voorzien van zelfherstellend geheugenglas, dat moet zorgen voor een minimale vouw in het scherm. Net als bij de Oppo Find N5 van vorig jaar zien we achterop weer een grote ronde camera-module met daarin vier sensoren. Voor de camera werkt Oppo opnieuw met Hasselblad.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Find N6 onder andere over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 6000 mAh accu en een 200MP hoofdcamera. Het is nog onduidelijk of de Find N6 ook naar Europa komt. De Find N5 is niet officieel voor de Europese markt aangekondigd.

via [droidapp]