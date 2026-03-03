Motorola Razr Fold Aangekondigd Voor Europa

Motorola heeft zijn eerste smartphone aangekondigd die net als Samsung’s Galaxy Z Fold-serie openvouwt als een boek. De Motorola Razr Fold is een high-end foldable die je vanaf volgende maand in ons land kunt bestellen voor 1999 euro.

Motorola heeft de Razr Fold eerder al laten zien, maar een aantal details ontbraken nog. Zo wisten we bijvoorbeeld nog niet of de Razr Fold naar Nederland komt en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Nu is echter duidelijk dat de Motorola Razr Fold ergens in de komende maanden naar Nederland komt voor een adviesprijs van 1999 euro en dat je vanaf 13 april een bestelling kunt plaatsen.

De Motorola Razr Fold beschikt over een 8,1-inch hoofdscherm en een 6,56-inch cover-scherm. De schermen zijn zeer helder en hebben een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte, een 6.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. In het vouwbare scherm vinden we een 20MP selfie-camera en in het cover-scherm een 32MP selfie-camera. De 4,6mm (opengevouwen) dunne behuizing heeft een IP48-rating gekregen. Dit wil zeggen dat de smartphone waterdicht is, maar minder goed beschermd is tegen stof en zand.

Motorola belooft maar liefst zeven jaar lang Android- en beveiligingsupdates. Dit is inmiddels vrij nogmaal voor fabrikanten als Samsung en Google, maar voor Motorola is zeven jaar softwareondersteuning erg lang.