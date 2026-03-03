Motorola Edge 70 Fusion Officieel Aangekondigd

Motorola heeft tijdens het MWC de Edge 70 Fusion geïntroduceerd. De Motorola Edge 70 Fusion is in vijf verschillende kleuren verkrijgbaar en consumenten kunnen kiezen tussen twee varianten met een verschillende accucapaciteit.

De Motorola Edge 70 Fusion beschikt over een 6,78-inch scherm met een 144 Hertz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 5.200 nits, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De behuizing heeft een IP68/IP69-rating gekregen.

Motorola brengt twee versies op de markt. De reguliere uitvoering beschikt over een 5.200 mAh accu, maar consumenten kunnen ook kiezen voor een variant met een 7.000 mAh accu. De smartphone krijgt helaas slechts 3 jaar OS-updates en beveiligingsupdates.

De Motorola Edge 70 Fusion is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, paars en grijs voor een adviesprijs van 419,99 euro (5.200 mAh accu) of 439,99 euro (7.000 mAh accu).