Fitbit Air Is Fitnesstracker Zonder Scherm

Google werkt aan een nieuwe Fitbit wearable. Google heeft de fitnesstracker nog niet aangekondigd, maar de bekende basketballer Stephen Curry draagt de wearable al een tijdje. De wearable krijgt de naam Fitbit Air.

De Fitbit Air is een fitnesstracker zonder scherm, waardoor je alleen via de app op je smartphone je activiteiten en andere metingen kunt inzien. Op deze manier kun je jouw sportactiviteiten en gezondheid in de gaten houden zonder afleidingen van bijvoorbeeld inkomende notificaties. Ook is een polsbandje zonder scherm minder duur en comfortabeler om te dragen.

De Fitbit Air wordt al gedragen door Stephen Curry. Op foto’s zien we een model in de kleur grijs met een oranje rand. Vermoedelijk zal de officiële introductie al over een aantal weken plaatsvinden, alhoewel Google zelf nog geen introductiedatum heeft bekendgemaakt.

