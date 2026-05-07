ReMarkable Introduceert 10,3-inch Paper Pure-tablet

ReMarkable heeft een nieuwe tablet aangekondigd. Het gaat om de Paper Pure met een 10,3-inch zwart-wit E-ink scherm. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 399 euro.

De ReMarkable Paper Pure is met een prijskaartje van 399 euro de voordeligste tablet die de fabrikant tot nu toe op de markt heeft gebracht. Het scherm van de Paper Pure beschikt in tegenstelling tot de kleuren-displays van de duurdere Paper Pro en Paper Pro Move niet over verlichting. Hierdoor is de Paper Pure niet in het donker te gebruiken.

Intern vinden we een processor met twee Cortex-A55-kernen en 32GB opslagruimte. 32GB is volgens reMarkable genoeg om 405 notebooks op te slaan. De 3820mAh-accu gaat tot drie weken mee op één acculading, als je de tablet één uur per dag gebruikt. Na 75 minuten aan de lader is de accu weer voor 90 procent opgeladen. De tablet heeft ondersteuning voor 2,4GHz- en 5GHz-wifi.

De reMarkable Paper Pure is 6mm dik en weegt 360 gram. Je kunt de tablet kopen voor 399 euro, maar er is ook een bundel verkrijgbaar voor 469 euro. Voor deze prijs krijg je ook een sleevehoes en een betere marker met ingebouwde gum.

