“Google Werkt Aan Goedkopere Google Pixel Buds A”

Google werkt volgens de laatste berichten aan een goedkopere versie van zijn draadloze oordopjes. De oordopjes heten vermoedelijk “Pixel Buds A” en hebben waarschijnlijk geen waterdichte behuizing en ondersteuning voor draadloos opladen.

De website 9To5Google schrijft dat Google werkt aan nieuwe oordopjes met de naam Pixel Buds A, die met een lager prijskaartje op de markt verschijnt. Veel details over deze draadloze oordopjes ontbreken nog, maar de bron weet wel te melden dat de Pixel Buds A in ieder geval op de markt verschijnt in de kleuren wit en donkergroen.

Wat de exacte verschillen zijn tussen de reguliere Pixel Buds en de Pixel Buds A weten we nog niet. Naar verwachting zullen een aantal “high-end” features ontbreken, zoals de waterdichte rating en de optie om de oordopjes draadloos op te laden. Of er ook een verschil is tussen de audiokwaliteit en de accuduur is nog maar de vraag.

De Pixel Buds hebben een adviesprijs van 179 euro, wat redelijk aan de hoge kant is. Welke adviesprijs de Pixel Buds A meekrijgt weten we nog niet.

via [AW]