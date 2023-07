Nothing Introduceert Zwarte Versie Van Ear (2) En ANC-update Voor Ear (Stick)

Nothing heeft een nieuwe versie van de Nothing Ear (2) oordopjes aangekondigd. Het gaat om een zwarte uitvoering. Ook krijgen de Nothing Ear (stick) oordopjes een update die ruisonderdrukking met zich meebrengt en staat er een update klaar voor de Nothing X-app.

Heb je altijd al de Nothing Ear (2) oordopjes willen kopen, maar valt het witte design niet bij jou in de smaak? dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf 21 juli is de Nothing Ear (2) namelijk ook in de kleur zwart verkrijgbaar. Net als de witte uitvoering hebben de oordopjes een semi-transparante behuizing. De specificaties zijn verder hetzelfde. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 149 euro.

Nothing heeft ook een firmwareupdate klaarstaan voor de Nothing Ear (stick) oordopjes en de Nothing X-app. De update voor de Nothing Ear (stick) voegt ruisonderdrukking toe aan de oordopjes. Voor het installeren van de update en het activeren van ruisonderdrukking heb je de Nothing X-app nodig. Deze Nothing X-app krijgt zelf ook een nieuwe functie. Het gaat om de Advanced Equalizer-functie, waarmee gebruikers van de Ear (2) en de Ear (stick) het geluid van hun oordopjes verder kunnen personaliseren en aanpassen. De updates zijn per direct te downloaden.

via [tweakers]