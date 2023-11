Honor 100 Met Snapdragon 7 Gen 3-chipset Aangekondigd

Honor heeft de Honor 100 en 100 Pro aangekondigd. De Honor 100 maakt gebruik van de nieuwe Snapdragon 7 Gen 3-chipset en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 320 euro.

De Honor 100 is een nieuwe mid-range smartphone met een Snapdragon 7 Gen 3-processor en een 6,7-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2664×1200 pixels. De Honor 100 Pro heeft een krachtigere Snapdragon 8 Gen 2-processor en een iets groter 6,78-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2700×1224 pixels.

Beide modellen beschikken aan de achterzijde over een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens, maar de Honor 100 Pro heeft nog een derde lens. Het gaat om een 32MP telelens met een f/2,4-diafragma. Verder maken beide smartphones gebruik van een 50MP selfie-camera en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen. Je kunt kiezen tussen 12GB en 16GB werkgeheugen en 256GB en 512GB opslagruimte. De Honor 100 Pro is ook verkrijgbaar met 1TB opslagruimte.

Informatie over een internationale lancering heeft Honor nog niet gegeven, waardoor wij niet weten of de Honor 100-serie ook in Europa op de markt verschijnt. In China kost de Honor 100 omgerekend zo’n 320 euro en de Honor 100 Pro zo’n 435 euro.

