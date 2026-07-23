Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens een Galaxy Unpacked-event in Londen een groot aantal nieuwe producten geïntroduceerd, waaronder zijn nieuwste vouwbare smartphones. In dit artikel zetten wij alle details van de Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra en Galaxy Z Flip 8 op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Dit jaar heeft Samsung er voor gekozen om niet twee maar drie vouwbare smartphones te introduceren. De meest opvallende is de Samsung Galaxy Z Fold 8, want dit toestel heeft een veel bredere beeldverhouding gekregen en heeft hierdoor een compactere vormgeving. De smartphone beschikt over een 5,5-inch coverscherm met een 10:16 beeldverhouding. Deze beeldverhouding is volgens Samsung beter voor korte video’s, social media en internet. Het hoofdscherm is een 7,6-inch OLED-scherm met een 4:3 beeldverhouding en een resolutie van 1848x2176px.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 10MP selfie-camera. De Galaxy Z Fold 8 is dichtgevouwen 9,7mm dik en uitgevouwen 4,5mm dik. De smartphone weegt 201 gram.

De Galaxy Z Fold 8 is vanaf 7 augustus verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1999 euro (12GB+256GB) of 2199 euro (12GB+512GB).

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung heeft ook de Galaxy Z Fold 8 Ultra aangekondigd. Dit model heeft dezelfde beeldverhouding als de Z Fold 7 en beschikt over een 6,5-inch coverscherm, een 8,0-inch hoofdscherm, een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000 mAh (45W) accu, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is opengevouwen 4,1 millimeter dun en weegt 215 gram. Ook dit toestel is vanaf 7 augustus verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 2199 euro (12GB+256GB), 2389 euro (12GB+512GB) of 2789 euro (16GB+1T).

Samsung Galaxy Z Flip 8

Als laatste heeft Samsung een opvolger van de Galaxy Z Flip 7 aangekondigd. De Samsung Galaxy Z Flip 8 beschikt over een 4,1-inch coverscherm, een 6,9-inch hoofdscherm, een Exynos 2600-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De Samsung Galaxy Z Flip 8 meet uitgevouwen 166,9×75,4×6,1mm, weegt 180 gram en krijgt een adviesprijs mee van 1299 euro (12GB+256GB) of 1499 euro (12GB+512GB). Je kunt per direct een pre-order plaatsen voor alle drie de smartphones.