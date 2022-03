Samsung Galaxy A73 In Stilte Aangekondigd

Samsung heeft afgelopen week tijdens een Galaxy Unpacked-evenement de Galaxy A33 en de Galaxy A53 aangekondigd. We dachten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant tijdens het Unpacked-event ook de Galaxy A73 zou presenteren, maar dit was niet het geval. Nu blijkt Samsung de Galaxy A73 echter stilletjes te hebben aangekondigd.

De Samsung Galaxy A73 verschijnt in slechts een beperkt aantal landen op de markt. Nederland en België horen waarschijnlijk niet bij deze landen. In de landen waar de Galaxy A73 wel op de markt verschijnt is de smartphone vanaf 22 april verkrijgbaar.

De Galaxy A73 beschikt onder andere over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een 2,4GHz octa-core-processor (vermoedelijk de Exynos 1280), 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.