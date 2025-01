Telegram Januari-update Bevat Verschillende Nieuwe Functies

Telegram heeft de eerste update van 2025 ontvangen. De januari-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een uitgebreidere zoekfunctie en nieuwe verificatiemogelijkheden.

Gebruikers van Telegram kunnen in de Play Store een nieuwe update downloaden. Het gaat om een vrij grote update die een hoop veranderingen met zich meebrengt. Zo is het nu onder andere mogelijk om cadeaus om te ruilen naar verzamelobjecten. Deze verzamelobjecten met 1400 unieke variaties kun je overdragen, verhandelen of aanbieden op NFT-marktplaatsen.

Ook kun je gebruikmaken van geavanceerdere zoekfilters om berichten sneller te vinden. Zo kun je specifiek zoeken in privéchats, groepen of kanalen en kun je eenvoudiger downloads, gedeelde media en aanbevolen kanalen vinden.

Daarnaast kan de camera in de Telegram-app nu QR-codes scannen en zijn meldingen interactiever, waarbij je direct kunt reageren op een bericht. Als laatste introduceert Telegram verificatie door externe dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen extra verificatiezegels toekennen aan publieke figuren en organisaties om oplichting en desinformatie te bestrijden.

via [droidapp]