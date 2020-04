Samsung Werkt Aan Smartphone Met Uitschuifbare Camera

Volgens de laatste berichtgeving werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung aan een smartphone met een uitschuifbare selfie-camera. Hierdoor is een notch of een uitsparing in het scherm niet nodig. Het is de eerste Samsung-smartphone met een dergelijke camera.

De tech-lekker OnLeaks heeft renders en informatie gedeeld van een nog onaangekondigde Samsung-smartphone met een pop-up selfie-camera. Het is nog onduidelijk hoe de smartphone heet, maar waarschijnlijk gaat het om een toestel die in de Galaxy A-serie zal worden uitgebracht.

Het scherm zou ongeveer 6,5-inch groot zijn met dunne schermranden en een kleine kin. De behuizing meet 183,5mm bij 77mm bij 9,2mm en onderop zien we een usb-c poort. Vermoedelijk zal de smartphone binnen een paar maanden officieel worden aangekondigd.

via [AW]