Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt WalkieTalkie-app

Samsung heeft een nieuwe app uitgebracht voor de onlangs aangekondigde Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Het gaat om een WalkieTalkie-app waarmee gebruikers onderling met elkaar kunnen communiceren via spraak op Watch 4-modellen die met elkaar zijn gekoppeld.

Met de app kunnen gebruikers van de Galaxy Watch 4-serie met elkaar communiceren wanneer ze de Watch 4-smartwatches met elkaar hebben gekoppeld. Een koppeling maken is mogelijk door een pincode in te voeren. Volgens de omschrijving van Samsung werkt de walktietalkiefunctie op de Galaxy Watch 4 met ‘twee of meer gebruikers’.

De WalkieTalkie-app van Samsung werkt alleen op de nieuwste smartwatch van de fabrikant. De Galaxy Watch 4 en Watch 4 Active zijn de eerste Samsung-smartwatches die draaien op Wear OS.

via [tweakers]