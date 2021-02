“Zo Ziet De Samsung Galaxy Z Fold 3 Er Mogelijk Uit”

Op het internet zijn renders verschenen waarop de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3 te zien is. De smartphone lijkt onder andere te beschikken over een selfie-camera onder het scherm en ondersteuning te hebben voor de S Pen.

Nu de Galaxy S21-serie officieel is gelanceerd is het tijd voor geruchten over de volgende vlaggenschip-smartphone van Samsung. Ben Geskins heeft nu op Twitter renders gedeeld van de Galaxy Z Fold 3, die zijn gemaakt op basis van gelekte informatie. Het valt op dat de opvouwbare smartphone een camera-module heeft die heel erg lijkt op die van de Galaxy S21-serie. Het is onduidelijk of deze module ook dezelfde camera opstelling heeft.

Ook zien we een stylus naast de smartphone liggen. De Galaxy Z Fold 3 zou namelijk ondersteuning hebben voor de S Pen. Deze stylus past waarschijnlijk niet in de behuizing en zul je dus los mee moeten nemen. Het valt op dat het scherm geen uitsparing heeft voor de selfie-camera. Dit komt omdat Samsung gekozen heeft voor een camera onder het scherm.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 3 zal ergens tegen de zomer plaatsvinden. De adviesprijs zal te vergelijken zijn met die van zijn voorganger. Zodra er meer specificaties of afbeeldingen uitlekken delen wij dit met jullie.

via [AW]