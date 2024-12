Motorola Introduceert Razr 50 Ultra En Edge 50 Neo In De Kleur Mocha Mousse

Motorola heeft twee van zijn nieuwste smartphones uitgebracht in een nieuwe kleur. De Motorola Rarz 50 Ultra en de Motorola Edge 50 Neo zijn nu in de kleur Mocha Mousse beschikbaar.

In een persbericht schrijft Motorola dat de Pantone Kleur van het Jaar 2025, Mocha Mousse, een nieuwe kijk op de kleur bruin biedt. “Deze tint transformeert bruin van bescheiden en aards naar stijlvol en luxueus. Om een gevoel van natuur op te roepen, hebben deze speciale editie-toestellen een zachte inlay met gerecycled koffiedik als grondstof.“

De fabrikant heeft een aantal beelden gedeeld die de Motorola Razr 50 Ultra en de Edge 50 Neo in de nieuwe kleur laten zien. De smartphones zijn binnenkort in de kleur Mocha Mousse verkrijgbaar in de Benelux, maar een exacte datum hebben we nog niet.

Wat vinden jullie van de nieuwe kleur “PANTONE 17-1230 Mocha Mousse”?