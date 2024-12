“OnePlus Watch 3 Wordt Dunner En Krijgt Grotere Accu”

OnePlus is van plan om volgend jaar de opvolger van de OnePlus Watch 2 te introduceren. In het geruchtencircuit zijn al een aantal nieuwe details opgedoken over de nieuwe smartwatch. Volgens de geruchten is de Watch 3 iets dunner en beschikt de smartwatch over een grotere accu.

Details over het formaat van de OnePlus Watch 3 zijn gedeeld door 91Mobiles, die de informatie heeft gespot op de website van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit. De OnePlus Watch 3 meet 46,7 x 47,6 x 11,75 millimeter. Dit is ietsjes groter, maar ook wat dunner dan de OnePlus Watch 2, die 47 x 46,6 x 12,1 millimeter meet. Foto’s van de smartwatch hebben we nog niet.

De accu van de OnePlus Watch 3 heeft een capaciteit van 631 tot 648 mAh. Dit is aanzienlijk groter dan de 500 mAh accu van de Watch 2. Verder is duidelijk dat de smartwatch ondersteuning heeft voor Bluetooth (BR+EDR+BLE), GNSS, NFC en 2.4GHz/5GHz Wi-Fi.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar bronnen spreken over de maand februari.

via [AW]