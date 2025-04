April-update Uitgerold Naar Google Pixel-smartphones

Google heeft de beveiligingspatch van april uitgerold naar de Pixel-apparaten. De nieuwste beveiligingsupdate brengt naast een groot aantal beveiligingsverbeteringen ook een aantal bugfixes met zich mee.

De april-update bestaat uit 31 patches voor kleine en grotere veiligheidsrisico’s op de Google Pixel-apparaten. Na de installatie van de update ben jij dus weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten. Naast beveiligingsverbeteringen moet de update ook zorgen voor een beter werkende vingerafdrukscanner en een stabielere zoomfunctie van de camera. Daarnaast installeert de update oplossingen voor bugs die zorgen voor een flikkerend scherm en problemen met de Pixel Launcher.

De beveiligingspatch van april 2025 is beschikbaar voor de Google Pixel 6 en nieuwer. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw Pixel-smartphone of tablet. De firmwareversies van de updates staan hieronder op een rijtje.

Pixel 6: BP1A.250405.007

Pixel 6 Pro: BP1A.250405.007

Pixel 6a: BP1A.250405.007

Pixel 7: BP1A.250405.007.B1

Pixel 7 Pro: BP1A.250405.007.B1

Pixel 7a: BP1A.250405.007.B1

Pixel Tablet: BP1A.250405.007

Pixel Fold: BP1A.250405.007.B1

Pixel 8: BP1A.250405.007.B1

Pixel 8 Pro: BP1A.250405.007.B1

Pixel 8a: BP1A.250405.007.B1

Pixel 9: BP1A.250405.007.A1

Pixel 9 Pro: BP1A.250405.007.A1

Pixel 9 Pro XL: BP1A.250405.007.A1

Pixel 9 Pro Fold: BP1A.250405.007.A1

Pixel 9a: BD4A.250405.003