Google Pixel 9a Vanaf 14 April In Nederland Verkrijgbaar

Google heeft eerder deze maand de Pixel 9a aangekondigd, maar door een probleem was de smartphone nog niet direct verkrijgbaar. Google heeft nu echter bekendgemaakt dat de Pixel 9a vanaf 14 april in Nederland te koop is.

Google heeft in een verklaring tegenover TheVerge meer details gegeven over de reden voor de vertraging. “Geruchten en speculaties over deze vertraging zijn vals. Een passief component in de Pixel 9a voldeed niet aan onze strenge kwaliteitsnormen voor een lange levensduur van het apparaat en in plaats van het te verzenden, hebben we de moeilijke beslissing genomen om het op de plank leggen uit te stellen en corrigerende maatregelen te nemen op het kleine aantal getroffen eenheden.“

Nu het probleem is opgelost verschijnt de Google Pixel 9a op 10 april in de VS, de UK en Canada op de markt. Vanaf 14 april is de smartphone ook in Europa verkrijgbaar. De Pixel 9a kost 549 euro en beschikt over een 6,3-inch OLED-scherm, een Tensor G4-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een verbeterde 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

