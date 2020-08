Samsung Galerij-app Ontvangt Nieuwe Functies

Samsung heeft in de Galaxy Store een update voor de Galerij-app geplaatst. De nieuwe versie van Samsung’s Galerij-app bevat onder andere twee nieuwe functies.

De Samsung Galerij-app is bijgewerkt naar versie 11.5.00.33. De nieuwste versie van de app laat nu een bewegende preview zien als thumbnail in plaats van een stilstaand beeld. Daarnaast is er een nieuwe functie voor de cloud-ondersteuning voor OneDrive toegevoegd. Zo krijg je voortaan de realtime status te zien van de foto’s en albums die je synchroniseert met de cloud.

De update is nu te vinden in de Samsung Galaxy Store, dus iedereen kan vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe functies.

via [droidapp]