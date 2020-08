“OnePlus Werkt Aan Twee Nieuwe Mid-range Smartphones”

OnePlus heeft kort geleden de OnePlus Nord uitgebracht, maar de fabrikant zou inmiddels alweer werken aan twee nieuwe mid-range smartphones. De nieuwe smartphones zijn waarschijnlijk nog goedkoper dan de OnePlus Nord.

Volgens de geruchten krijgt in ieder geval één van de twee nieuwe smartphones een Snapdragon 690-processor. Max J plaatste op Twitter een afbeelding en een video met concepten van de nieuwe smartphones, die de codenaam Billie of Aurora meekrijgen. Qua uiterlijk zijn de toestellen vrijwel gelijk aan de OnePlus Nord, waarbij één toestel twee camera’s achterop krijgt en de ander drie.

XDA Developers heeft het bestaan van de toestellen kunnen bevestigen middels code in OxygenOS 10.5. In deze code vinden we de codenamen Billie2T en Billie8T samen met een verwijzing naar de Snapdragon 690. Overige specificaties of een introductiedatum hebben we nog niet.

via [hardware.info]