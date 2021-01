Groter Bereik En Meer Veiligheid Met Een VPN

Bij vrijwel alles wat we op onze computer of smartphone doen hebben we tegenwoordig het internet nodig. Even een berichtje sturen naar je vrienden, een zoom-meeting starten met je collega’s, je email checken, Netflix streamen, gamen en ga zo maar door. Wanneer je gebruik maakt van het internet is het belangrijk om je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen en je verbinding te beveiligen tegen kwaadaardige mensen. Een VPN kan hierbij helpen en in dit artikel leggen wij uit hoe.

Wat is een VPN

VPN staat voor “Virtual Private Network” en is een service die jou op een veilige manier laat verbinden met het internet. Een VPN zorgt ervoor dat al je internetverkeer wordt versleutelt voordat jouw gegevens worden verstuurd. Wanneer iemand deze gegevens onderschept zijn je persoonlijke details, zoals je IP-adres of je locatie niet meer zichtbaar. Ook is je computer minder makkelijk te bereiken voor cybercriminelen.

Een andere belangrijke reden die mensen overhaalt om een VPN te gebruiken is de extra vrijheid die een VPN met zich meebreng. Bij een VPN kun je namelijk een IP-adres kiezen van een server die in een ander land staat. Stel je voor je bent in China en je wilt graag even Gmail of Facebook openen. Dit is niet mogelijk omdat de Chinese overheid deze diensten heeft geblokkeerd. Deze blokkade kun je nu eenvoudig omzeilen door in je VPN een IP-adres van een VPN-server in het buitenland te selecteren. Hierdoor denkt het internet dat jouw computer niet in China staat maar bijvoorbeeld in Nederland, waarna geblokkeerde diensten weer gewoon bereikbaar zijn.

Met VPN spelen in een online casino is om dezelfde reden aantrekkelijk. Het is namelijk niet in alle landen toegestaan om online te gokken. Wanneer je bij je VPN-dienst een IP-adres van een land kiest waar dit wel is toegestaan kun alsnog je hobby uitvoeren.

Welke VPN moet ik kiezen?

VPN’s zijn de afgelopen jaren enorm in populariteit gegroeid, waardoor er steeds meer aanbieders zijn om uit te kiezen. Toch zijn er een paar VPN-aanbieders die duidelijk met kop en schouders boven de rest uitsteken. Neem bijvoorbeeld ExpressVPN, een VPN die op vrijwel alle platformen beschikbaar is, inclusief Android en iOS, snel genoeg is om in 4K te streamen en de eerste 30 dagen gratis te gebruiken is. De tweede VPN waar je de beste service mag verwachten is NordVPN. NordVPN is gebruikersvriendelijk, heeft servers over de hele wereld staan en werkt op zes apparaten tegelijk. ExpressVPN is momenteel al te gebruiken vanaf 6,76 euro per maand, terwijl NordVPN momenteel slechts 3,15 euro per maand kost.