Sony Xperia 1 en Xperia 5 Ontvangen Android 11-update

In een updateschema die Sony in november deelde stond dat de Japanse fabrikant in februari een Android 11-update zal uitrollen naar de Xperia 1 en de Xperia 5. Sony heeft de update echter deze maand al uitgerold.

Nadat vorige maand de Xperia 1 II een Android 11-update ontving zijn nu de Xperia 1 en de Xperia 5 aan de beurt. Uit meldingen van gebruikers blijkt dat de update als eerste uitrolt in Rusland en het Zuidoosten van Azië. Als er geen problemen opduiken zal de Android 11-update op korte termijn ook in andere landen uitrollen.

De Android 11-update is 911,2 MB groot. Het uiterlijk van de Android 11-update is vrijwel gelijk gebleven, maar er zijn wel een aantal verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd, zoals een nieuw powermenu, uitgebreidere snelle instellingen, Bubbles voor chat-apps, een ingebouwde schermopname-functie en de mogelijkheid om applicaties ‘eenmalig toegang’ te geven tot bepaalde rechten. We weten nog niet precies wanneer de Android 11-update in Nederland en België uitrolt naar de Xperia 1 en de Xperia 5, maar vermoedelijk hoeven we slechts enkele dagen te wachten.

via [AW]