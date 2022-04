YouTube Gaat Advertenties Tonen In Shorts

Shorts zijn korte horizontale video’s die YouTube sinds een klein jaar bij alle gebruikers toont. De video’s die maximaal 1 minuut duren worden inmiddels 30 miljard keer per dag bekeken. Binnenkort gaat Google testen doen met het tonen van advertenties. In eerste instantie gaat het om advertenties voor app-installaties.

Met Shorts wil YouTube hetzelfde publiek bereiken als TikTok. Het is de bedoeling om creatief te werk te gaan, want de video’s mogen niet langer dan 60 seconden duren. Hierdoor is er wel wat creativiteit nodig. Je kunt een eigen bewerkingsprogramma gebruiken, maar je kunt de video’s ook bewerken via YouTube zelf.

Bloomberg schrijft dat Google aan investeerders heeft laten weten dat het van plan is om advertenties te testen in Shorts. Op deze manier kan het bedrijf meer inkomsten genereren. Google begint eerst met experimenteren van advertenties voor app-installaties én andere promoties. Tijdens de testperiode kan Google kijken hoe gebruikers reageren en wat voor effect dit heeft. Zo zegt CEO Sundar Pichai “Hoewel het misschien nog vroeg is, worden we aangemoedigd door de eerste feedback en resultaten van adverteerders.“

