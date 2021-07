Lightning Roulette Spelen Op De Mobiel

Gokken op de mobiel is steeds normaler en de keuze uit casino-apps in de Google Play Store is enorm. Een van de populairdere spellen is roulette en dit spel is in verschillende varianten te spelen. De meest unieke variant is waarschijnlijk lightning roulette, omdat hier net even wat meer bij komt kijken. Waag jij graag een gokje en weet je niet wat lightning roulette is? Lees dan verder.

Iedereen die wel eens in een casino is geweest of een online casino heeft bezocht kent het spel roulette. Je legt je chips op één of meerdere nummers, het balletje gaat rollen en je wint meerdere keren je inzet als het balletje op jouw nummer valt. Simpel zat. Om het wat interessanter te maken is in 2018 de variant lightning roulette bedacht.

Lightning roulette maakt net als Europees roulette gebruik van een roulettewiel met 37 vakjes, waarvan 1 groen en 36 zwart/rood zijn. Bij reguliere roulette kun je tot 36 keer je inzet winnen als het balletje op jouw gekozen nummer valt. Het grote verschil met reguliere roulette is dat bij lightning roulette willekeurig geluksgetallen worden gekozen. Een bliksem slaat in op 1 tot 5 getallen, waarna deze nummers 50 tot 500 keer je inzet opleveren als je je chips op dat nummer hebt gezet en het balletje op dat getal eindigt. Je ontvangt de bonus alleen als je En Plein (op één getal) hebt ingezet. Valt het balletje op een nummer waar de bliksem niet is ingeslagen, dan win je 30 keer je inzet. Dit is iets minder dan de uitbetaling van 36 keer je inzet bij reguliere roulette. Je kunt hier terecht voor meer informatie over lightning roulette, bij de autoriteit op het gebied van lightning roulette zelf.

Lightning roulette is alleen te spelen in een live casino, waardoor je alleen met echt geld kunt spelen. Een aantal casino’s waar je lightning roulette op je mobiel kunt spelen zijn Betway, Unibet en Spinia. De websites van deze casino’s zijn geoptimaliseerd voor Android-smartphones. Mensen die met gratis credits willen spelen, om bijvoorbeeld te oefenen, zullen voor Europese roulette of een andere variant van het spel moeten kiezen.