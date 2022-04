YouTube Shorts Krijgt Eigen Tabblad Op Tablet en Desktop

YouTube introduceerde kort geleden YouTube Shorts. Deze korte filmpjes zijn te vergelijken met TikTok-video’s en zijn sinds vorig jaar te zien in de mobiele app van YouTube. YouTube heeft nu besloten om Shorts op de desktop en op de tablet een eigen tabblad te geven.

Via een blogpost heeft YouTube het Shorts-tabblad aangekondigd. De eerste gebruikers krijgen dit tabblad al te zien. Het tabblad toont Short in portrait-modus gebaseerd op je interesses en kijkgeschiedenis. De video’s zijn maximaal 60 seconden lang.

YouTube heeft niet alleen een nieuw tabblad aangekondigd, maar ook een nieuwe functie waarmee YouTubers eenvoudiger shorts kunnen maken. Met de nieuwe functie is het mogelijk om scènes uit een andere video te knippen en er vervolgens een eigen reactie op te geven. Dit is te vergelijken met de stitch-functie van TikTok. De functie is momenteel alleen beschikbaar op iOS, maar komt later ook naar Android.

via [tweakers]