Black Friday Sale: Roborock Q7 Max+ Is Slimme Stofzuiger En Dweil In Één

Op zoek naar een robotstofzuiger die al het harde schoonmaakwerk uit jouw handen neemt? Kijk dan niet verder en maak kennis met de Roborock Q7 Max+. De Roborock Q7 Max+ is een slimme stofzuiger die jouw vloer haar en stofvrij maakt en vervolgens de dweilfunctie activeert om een glanzend resultaat achter te laten.

Het schoonhouden van het huis is belangrijk, maar veel mensen hebben een druk leven en daardoor geen tijd of zin om na een lange dag werken bij thuiskomst de stofzuiger uit de kast te halen. Gelukkig kan een robotstofzuiger dit vervelende klusje van je overnemen, zodat jouw vloer al schoon is zodra je thuiskomt van het werk.

Elke dag een schone vloer met de Roborock Q7 Max+

Iedereen wil elke dag een schone vloer, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Sommige dagen heb je het gewoon te druk met andere dingen of misschien heb je huisdieren die de hele dag door haren verspreiden door het hele huis. De meeste mensen worden ‘s morgens wakker, gaan naar het werk, komen ‘s avonds thuis, moeten dan nog koken en zijn vervolgens te moe om nog andere taken te doen. Hierdoor worden veel schoonmaakklusjes uitgesteld tot het weekend.

Schaf je echter een Roborock Q7 Max+ aan, dan maakt het niet uit of je een rustige of drukke dag hebt, want deze robotstofzuiger doet al het harde werk voor je, ook als je niet thuis bent. De Roborock Q7 Max+ is namelijk een automatische stofzuiger die de vloeren schoonmaakt op de tijden die jij aangeeft. Zo kun je met de bijbehorende smartphone-app aangeven dat de robotstofzuiger de huiskamer en hal om 4 uur moet stofzuigen en dweilen, zodat de vloer schoon is wanneer je thuiskomt van het werk. Verwacht je in het weekend visite en moet je zelf nog even wat hapjes maken in de keuken. Geef dan via een spraakcommando aan dat de Roborock Q7 Max+ de vloer moet schoonmaken terwijl jij in de keuken bezig bent.

Met een robotstofzuiger zorg je ervoor dat je altijd op de gewenste tijden een schone vloer hebt, terwijl jij tegelijkertijd een hoop tijd en werk kunt besparen, zodat jij je kunt focussen op andere taken. De Roborock Q7 Max+ is uitgerust met tal van sensoren en handige features, die de robotstofzuiger geschikt maakt voor alle kamers en verschillende ondergronden, van laminaat tot tapijt.

De aanwezige sensoren kunnen ook objecten detecteren, zodat de Roborock Q7 Max+ niet tegen stoelen en andere objecten aanrijdt. Ook kan de robotstofzuiger trappen detecteren, waardoor de Roborock Q7 Max+ ook geschikt is voor gebruik op de tweede verdieping. Als laatste kun je je no-go zones instellen, zodat de Roborock Q7 Max+ niet in kamers of gebieden komt waar jij de robotstozuiger niet wilt hebben. In de bijbehorende app op je smartphone kun je 3D kaarten van jouw huis bekijken en precies zien waar de stofzuiger allemaal heeft schoongemaakt.

Slimme automatische stofbak

Terwijl de reguliere Roborock Q7 Max alleen met een oplaadstation komt, levert de fabrikant bij de Roborock Q7 Max+ ook een slimme automatische stofbak. Nadat de Roborock Q7 Max+ een vloer heeft schoongemaakt, zal de robotstofzuiger terugrijden naar het laadstation, waarna de automatische stofbak de robotstofzuiger automatisch zal legen. De stof, haren en kruimels worden opgeslagen in een 2,9 liter stofbak. Doordat deze stofbak zo groot is, hoef je de stofbak slechts één keer per 1 of 2 maanden te legen. Hierdoor is het werk dat jij moet verrichten echt minimaal.

Tijdens de Black Friday week is de Roborock Q7 Max bij Bol.com verkrijgbaar voor slechts 299 euro. De Roborock Q7 Max+ met automatische stofbak is in de aanbieding voor 399 euro.