Roidmi EVA Alles-in-een Robotstofzuiger Veegt En Dweilt De Vloer Terwijl Je Op De Bank Zit

De vloer schoonmaken zonder dat je hiervoor moeite hoeft te doen? Dat is mogelijk met de Roidmi EVA robotstofzuiger. De robotstofzuigers van Roidmi rijden zelfstandig over de vloer om stof en kruimels op te zuigen. Vervolgens kan de Roidmi EVA de vloer voor je dweilen, met als eindresultaat een schone en glanzende vloer.

Een robot die het huishouden voor je doet. Het klinkt misschien als sciencefiction, maar niets is minder waar. Neem bijvoorbeeld de Roidmi EVA stofzuiger. Dit is een alles-in-een robotstofzuiger die volledig automatisch jouw vloer schoonmaakt. Je hoeft alleen maar op de startknop te drukken op jouw telefoon of op het basisstation. Je kunt ook vooraf een tijd instellen waarna de stofzuiger automatisch op gewenste tijdstippen de vloer schoonmaakt. De Roidmi EVA robotstofzuiger veegt de vloer, dweilt de vloer, leegt de stofbak en maakt de dweilen schoon. Dit alles gaat volledig automatisch zonder dat je hier omkijk naar hebt. Het enige dat je zelf moet doen is het eens in de zoveel tijd reinigen van het basisstation en het legen van de aanwezige 3 liter stofzak in het basisstation.

Het handmatig wassen van de dweilen is verleden tijd

Je kunt zelf aangeven hoe vaak de Roidmi EVA stofzuiger de dweilen moet schoonmaken. Je hebt de keuze uit 6, 10 en 12 minuten. Als de Roidmi EVA robotstofzuiger bijvoorbeeld 6 minuten de vloer aan het dweilen is, keert de stofzuiger terug naar het basisstation om de dweilen te reinigen. Vervolgens keert de stofzuiger terug naar waar hij vandaan kwam om verder te werken. Wat geruststellend is, is dat de EVA tijdens het schoonmaken van de vloer de dweil meerdere keren zal reinigen totdat de vloer helemaal is voltooid.

Ook het legen van de stofbak hoeft niet meer handmatig. Wanneer de stofbak in de Roidmi EVA vol is, rijdt de robotstofzuiger terug naar het basisstation. Daar zuigt het basisstation al het rommel uit de stofbak rechtstreeks in een 3 liter grote stofzak. Dit proces duurt slechts 12 seconden. De stofzak is voorzien van een anti-schimmel en -geur coating, waardoor je de stofzak gemiddeld slechts eens per twee maanden hoeft te vervangen.

Krachtige robotstofzuiger

Voor een beter reinigend effect is de Roidmi EVA uitgerust met een borstelloze motor met een zuigkracht tot 3200pa, een zijborstel met dynamische snelheidsregeling en een adaptieve zuigmond, die gemakkelijk stof en andere rommel op lastig bereikbare plekken kan verwijderen. De twee naar elkaar toe draaiende dweilen drukken met een kracht van 12N op de vloer, waardoor alle vlakken op de vloer voorzichtig worden verwijderd.

Ook het brein van de Roidmi EVA stofzuiger is krachtig. Zo kan de robotstofzuiger de vloer automatisch in kaart brengen en worden ongelukken voorkomen dankzij de aanwezige LDS4.0-lasernavigatie en nauwkeurige obstakel ontwijking. Hierdoor kan de robotstofzuiger zonder zorgen door de kamer rondrijden en de vloer op een gedetailleerde manier schoonmaken. Meubels en het tapijt worden vermeden om schade te voorkomen.

De Roidmi EVA is uitgerust met een 5200mAh-batterij die tot 228 minuten meegaat. Dit is ruim voldoende om een vloer volledig schoon te maken. Wanneer de batterij minder dan 15% vol is, wordt deze automatisch weer opgeladen in het basisstation zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken.

In Nederland is de Roidmi EVA robotstofzuiger bij verschillende webwinkels, waaronder Bol.com.