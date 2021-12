Google Pay Nu Beschikbaar In Nederland

Nederlanders kunnen vanaf nu de Google Pay-app downloaden in de Google Play Store. Google Pay is sinds vorige maand beschikbaar in Nederland, maar gebruikers konden de losstaande app nog niet downloaden. Vanaf nu is dat dus wel mogelijk.

Via een persbericht heeft Google bekendgemaakt dat het nu mogelijk is om de Google Pay-app te downloaden. Vorige maand verscheen de dienst al in Nederland, maar toen werd Google Pay alleen geïmplementeerd in de bank-apps van banken die Google Pay ondersteunen. Vanaf nu is Google Pay echter ook als losse app te gebruiken.

Met Google Pay kun je contactloos betalen in winkels. Je voegt simpelweg een betaalkaart toe aan de app, waarna je via de NFC-chip in smartphones contactloos kunt afrekenen. Dit is vergelijkbaar met die contactloze betaalfuncties van banken als ING en Rabobank.

Diensten als ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM ondersteuning Google Pay al in Nederland. Naast winkels kun je Google Pay ook als contactmiddel gebruiken op websites en in apps. Websites die zijn uitgerust met een ‘Betaal met G Pay’-knop’ maken het extra eenvoudig om snel te betalen met de nieuwe betaaldienst.

via [androidplanet]