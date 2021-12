OnePlus 9 (Pro) Ontvangt Android 12-update

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro. De update rolt geleidelijk uit en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Mensen met een OnePlus 9 of OnePlus 9 Pro kunnen vanaf nu de Android 12-update downloaden. Dit heeft de fabrikant bekendgemaakt via het officiële OnePlus-forum. De update rolt geleidelijk uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. OnePlus schrijft dat gebruikers in Europa iets langer moeten wachten, maar hoe lang is niet duidelijk.

In de Android 12-update heeft OnePlus onder andere de design elementen van Oppo’s ColorOS-software overgenomen. Dit komt doordat OnePlus en Oppo onder hetzelfde moederbedrijf (BBK Electronics) vallen en de bedrijven eerder dit jaar hebben aangegeven dat ze meer gaan samenwerken, waardoor de verschillen minder groot zullen worden. Verder heeft OnePlus verbeteringen doorgevoerd voor Shelf en de galerij-app. Uiteraard zijn de standaard nieuwe functies in Android 12 ook meegenomen.

OnePlus is relatief snel met de uitrol van Android 12. Momenteel is Android 12 namelijk alleen nog maar te vinden op de Pixel-smartphones van Google en een aantal Galaxy-smartphones van Samsung.

via [androidplanet]