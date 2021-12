Renders Tonen Moto G Stylus 2022 Met Groot Scherm

Tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld van een onaangekondigde Motorola-smartphone. Het gaat om de Moto G Stylus 2022 die onder andere beschikt over een groot 6,81-inch scherm en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. We weten nog niet wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

De onderstaande renders zijn gemaakt door OnLeaks op basis van uitgelekte informatie. Als we naar de renders kijken zien we dat de Moto G Stylus 2022 een plat scherm heeft met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zien we een driedubbele camera en ook heeft de smartphone nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Volgens de geruchten beschikt de Moto G Stylus 2022 over een Qualcomm Snapdragon 480 Plus-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500mAh accu en een 48MP hoofdlens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone wordt geleverd met een stylus.







Naar verwachting verschijnt de Moto G Stylus 2022 halverwege 2022 op de markt, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Europa verkrijgbaar zal zijn.

via [tweakers]