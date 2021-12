6 trends in de ontwikkeling van mobiele apps die in 2022 zullen domineren

Met meer dan 5 miljoen apps die al aanwezig zijn in de Google App Store, zou je verwachten dat de vraag naar mobiele apps statisch zal zijn, zo niet afnemend. In plaats daarvan is het in opkomst, met verschillende nieuwe trends in de ontwikkeling van mobiele apps die zijn weg banen.

De nieuwe trends in mobiele apps zijn specifiek gericht op het vergroten van de consumentenbetrokkenheid, het verbeteren van de ervaring en het aantrekken van meer gebruikers. Als gevolg hiervan bevatten de trends geavanceerde technologieën en enorme hoeveelheden gegevens en analyses om de gebruikerservaring vorm te geven.

Hier zijn de top 6 trends die het ontwikkelings landschap van mobiele apps in 2022 volledig zullen transformeren:

5G

5G-technologie bestaat al een tijdje. En veel technologiebedrijven hebben deze technologie al ingebouwd om hun klanten een verbeterde ervaring te bieden. In 2022 wordt de technologie echter de nieuwe industriestandaard.

Nieuwe en verbeterde technologie trends zullen de ontwikkelaars aanmoedigen om deze technologie te gebruiken om duizend keer meer bandbreedte te bieden dan 4G. Een ander voordeel van deze technologie is de lagere latentie dan de voorgaande technologieën. Dit vertaalt zich in minimale onderbrekingen en soepelere connectiviteit.

Augmented Reality (AR)

Net als 5G wordt AR al door verschillende marktleiders gebruikt. AR heeft echter een interessant voordeel te bieden aan de verkopers. De nieuwste trends in de ontwikkeling van mobiele apps omvatten de inzet van AR om gepersonaliseerde ervaringen aan de gebruikers te bieden.

De verkopers kunnen hun producten en diensten op een meer boeiende manier aan hun klanten presenteren. Ook klanten kunnen bepalen hoe een specifiek product, zoals een stuk stof, eruit zou zien voordat ze een aankoop doen. AR biedt dus een win-winsituatie voor zowel verkopers als kopers.

Blockchain

Een van de vele nieuwe trends in de ontwikkeling van mobiele apps is het gebruik van blockchain technologie. Beveiliging en misbruik van gegevens is altijd een grote zorg geweest onder de app-gebruikers. Blockchain lost deze problemen op door gedecentraliseerde databases aan te bieden. Domeinnaam checken is vandaag de dag eenvoudig en veilig, maar online transacties uitvoeren kan nog wel eens fout gaan en daarna liggen er weer vele privacygevoelige gegevens op straat.

De apps die door deze technologie worden ondersteund, zijn end-to-end versleuteld, dus geen enkel bedrijf of persoon behoudt zich rechten voor over de gegevens of kan de gegevens wijzigen. Voor veiligere digitale transacties en uitwisseling van gevoelige gebruikersgegevens is blockchain de toekomst.

AI/ ML

Misschien wel de meest innovatieve mobiele app-trend van de afgelopen jaren is het gebruik van AI/ML. AI wordt al gebruikt in de gezichtsherkenning functie op mobiele telefoons. Steeds meer app-ontwikkelingsbedrijven nemen deze functie op om de gebruikersbeveiliging te verbeteren.

AI en ML zullen in 2022 ook op grote schaal worden gebruikt om geografische detectie, een betere spelervaring en geavanceerde software ontwikkeling aan de gebruikers te bieden.

App-ontwikkeling met weinig code

Voorheen moesten ontwikkelaars voor zelfs relatief eenvoudige apps lange codes schrijven. Maar dankzij moderne ontwikkelingsdiensten voor mobiele apps hoeven ontwikkelaars niet langer dagen en maanden te besteden aan het schrijven van app-codes.

2022 zal een hausse zien in het gebruik van low-code app-ontwikkeling frameworks die gebruiksvriendelijke en intuïtieve interfaces bieden om een ​​app te maken. Omdat hun gebruik zal stijgen, kunnen consumenten ook in 2022 een enorme toename van het aantal apps verwachten. Naast een app kun je ook een website gebruiken om op beide platform meer verkoop te genereren. Een managed hosting zorgt voor een extra veiligheid om downtime te voorkomen van je website.

Wearables

2022 zal ook getuige zijn van een toename van de ontwikkeling van draagbare mobiele apps. Wearables hebben een gebruiksvriendelijke interface, zijn gemakkelijk mee te nemen en bieden gepersonaliseerde inzichten aan de gebruikers. Ze bestaan ​​​​nu al een decennium, maar na het begin van de pandemie van het Coronavirus is hun gebruik aanzienlijk gestegen.

Van het volgen van hartslag en stappen tot het aanbieden van gepersonaliseerde levensstijl- en dieet aanbevelingen, wearables hebben veel te bieden.