Fairphone 2 Krijgt Android 9-update

De Fairphone 2, een duurzame en milieubewuste smartphone van Nederlandse bodem die in 2015 op de markt verscheen, krijgt onverwachts een update naar Android 9. De eerste bètaversie is nu beschikbaar.

De Fairphone 2 is al lang niet meer te koop, maar voor de kleine fanbase hebben we goed nieuws. Fairphone heeft namelijk laten weten dat er een bètaversie van Android 9 beschikbaar is voor eerder geregistreerde testers. Later maakt Fairphone de bèta voor meer gebruikers beschikbaar, waarna er uiteindelijk een officiële Android 9-update zal worden uitgerold. De Fairphone 2 is de enige smartphone uit 2015 die een update naar Android 9 ontvangt. Wanneer deze update zal worden uitgerold weten we nog niet.

Fairphone is een kleine fabrikant in Amsterdam die een paar smartphones op de markt heeft gebracht die makkelijk te repareren zijn, gebruik maken van duurzame materialen en in elkaar zijn gezet door mensen die werken in juiste omstandigheden. Doordat arbeiders een eerlijker salaris krijgen, Fairphone milieubewuster is en de smartphones eenvoudiger te repareren zijn kosten de smartphones in verhouding wel meer dan de concurrentie.

via [tweakers]