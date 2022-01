Nieuwe Renders OnePlus 10 Pro “Introductie Op 11 Januari”

Er zijn nieuwe renders van de OnePlus 10 Pro opgedoken. Dit is de krachtigste uitvoering van de aankomende vlaggenschip-serie van OnePlus. De fabrikant zal de smartphone op 11 januari voor de Chinese markt introduceren. In Europa moeten we nog iets langer geduld hebben.

De OnePlus 10-serie die de Chinese fabrikant begin dit jaar zal introduceren bestaat uit verschillende toestellen, waaronder de krachtige OnePlus 10 Pro. De smartphone is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer zijn renders en een video verschenen op de Chinese website Weibo. OnePlus lijkt zich vooral te hebben gefocust op de camera van de smartphone.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 10 Pro over een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3,3x optische zoom. De behuizing bestaat uit mat glas en consumenten krijgen in ieder geval de keuze uit de kleuren zwart en groen. Intern beschikt de smartphone over specificaties die thuishoren in een high-end vlaggenschip-smartphone.

TechDroiderhttps://twitter.com/techdroider/status/1476580132659761154 schrijft dat de OnePlus 10 Pro vanaf 11 januari verkrijgbaar is in China. Mogelijk moeten we in Europa nog een paar maanden wachten.

