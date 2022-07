Wat Kunnen We Van De iPhone 14 Verwachten?

Apple zal waarschijnlijk in september zijn nieuwe iPhone introduceren en veel mensen kijken erg uit naar de lancering van de iPhone 14. Ook al heeft Apple zelf nog geen details bekendgemaakt, in het geruchtencircuit is de iPhone 14 al meerdere keren voorbij gekomen. In dit artikel bespreken wij welke vernieuwingen de iPhone 14 waarschijnlijk met zich meebrengt.

Introductiedatum

Apple heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt, maar de fabrikant introduceerde de iPhone 13 in september van 2021. De kans is erg groot dat Apple de iPhone 14 dit jaar ook in september zal introduceren. Naar verwachting verschijnt de iPhone nog dezelfde maand op de markt. Ook gaan we ervan uit dat de adviesprijs opnieuw rond de 900 euro uitkomt. Waarschijnlijk zal Apple ook een aantal nieuwe kleuren aan het assortiment toevoegen, waaronder een paarse variant. De iPhone 14 zal los verkrijgbaar zijn, maar je kunt de iPhone 14 ook kopen in combinatie met een abonnement van T-Mobile of andere telecomproviders.

iPhone 14 (Pro) Design

Een van de grootste verschillen tussen de iPhone 14 en zijn voorganger heeft te maken met het design. In het geruchtencircuit zijn namelijk renders van de iPhone 14 Pro opgedoken waarbij de grote inkeping bovenin het scherm is verdwenen. Apple zou er bij de iPhone 14 Pro voor hebben gekozen om de grote notch te vervangen met twee kleine uitsparingen voor de selfie-camera en de sensoren die worden gebuikt voor gezichtsontgrendeling. Deze wijziging in het design is erg welkom, want laten we eerlijk zijn, de grote notch in het scherm van de huidige iPhones is niet de mooiste oplossing.

De notch in het scherm zou overigens nog wel aanwezig zijn bij de reguliere iPhone 14. Op deze manier creëert Apple een groter verschil tussen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro, waardoor consumenten meer reden hebben om over te stappen naar het duurdere model. De specs van het scherm blijven grotendeels gelijk, maar Apple zou in iOS 14 wel een always-on-display functie toevoegen.

Ook aan de achterkant van de iPhone 14 zullen wijzigingen worden doorgevoerd. Zo zou de camera-module niet meer uit de behuizing steken. In plaats daarvan krijgt de iPhone 14 een dikkere behuizing met een volledig vlakke achterzijde. De dikkere behuizing creëert ook ruimte voor een grotere accu.

iPhone 14 Features

Volgens de geruchten zou Apple er voor kiezen om de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro met verschillende chipsets uit te rusten. De iPhone 14 krijgt opnieuw een A15 Bionic chipset, die ook in de iPhone 13 te vinden is, maar de iPhone 14 Pro krijgt een A16 chip. Deze chip is weer wat krachtiger dan zijn voorganger, maar er zou geen heel groot verschil merkbaar zijn. Waarschijnlijk is het voornamelijk een marketing truc om consumenten over te halen de iPhone 14 Pro te kopen.

Intern vinden we verder een grotere accu die voor een langere accuduur moet zorgen en 6GB werkgeheugen. Dit is net zoveel werkgeheugen als in de iPhone 13 Pro. Ook op het gebied van camera’s zullen er verbeteringen worden doorgevoerd. Zo zal de 12MP hoofdlens aan de achterkant worden vervangen met een 48MP hoofdlens en moeten aanpassingen aan de selfie-camera zorgen voor betere autofocus. Daarnaast zal het mogelijk worden om in 8K-resolutie te filmen.

Een aantal kleine punten die verder in het geruchtencircuit voorbij zijn gekomen is de aanwezigheid van de Snapdragon X65 Modem. Deze modem moet zorgen voor betere 5G-connectiviteit. Ook spreken sommige bronnen over de mogelijkheid dat Apple een variant met maar liefst 2TB opslagruimte uit wil brengen. Daarnaast zal de fabrikant de valdetectie-functie verder uitbreiden om auto ongelukken te detecteren. Wanneer de iPhone een abrupte stop detecteert kan de iPhone vervolgens automatisch het alarmnummer voor je bellen.

Naar welke functies of verbeteringen kijken jullie het meest uit? Laat het ons weten in de reacties hieronder.