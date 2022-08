Samsung Deelt Teaser Voor Galaxy Unpacked-event Op 10 Augustus

Samsung heeft op 10 augustus een evenement ingepland voor de introductie van de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Watch 5 (Pro) en meer. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu een teaser voor het evenement gedeeld.

We kijken uit naar een grote presentatie van Samsung. We verwachten op 10 augustus de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4 en mogelijk ook de Galaxy Watch 5 (Pro) en de Buds Pro 2. Om ons alvast lekker te maken heeft Samsung nu de onderstaande teaser gedeeld. De teaser toont duidelijk een aantal details van de nieuwe smartphones en Samsung lijkt zich vooral te richten op de Galaxy Z Flip 4.

In het geruchtencircuit zijn al verschillende specificaties uitgelekt. Zo weten we bijvoorbeeld al hoe de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 er uit komen te zien en in welke kleuren de smartphones op de markt verschijnen. Ook kost de Galaxy Z Flip 4 mogelijk iets meer dan zijn voorganger en krijgt de smartphone strakkere zijkanten. De behuizing is iets dikker, wat mogelijk kan wijzen op een iets grotere accu. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]