RatMilad-malware Kan Microfoon Van Smartphones Afluisteren

Er gaat een nieuwe malware rond die zich verspreidt via neppe Android-apps. De RatMilad-malware kan de microfoon van smartphones activeren en gebruikers afluisteren. Ook kan de malware bestanden stelen.

De website Bleeping Computer schrijft dat cybersecuritybedrijf Zimperium ontdekte dat RatMilad-malware wordt gebruikt om data van slachtoffers af te luisteren. Dit doet de malware door de app-rechten aan te passen om zo toegang te krijgen tot de microfoon. Ook kan de malware de contactenlijst en belgeschiedenis bekijken, de sms’jes lezen en de GPS-gegevens opvragen. In sommige gevallen kan RatMilad zelfs bestanden verwijderen en stelen.

Zimperium laat weten dat RatMilad zich via neppe Android-apps verspreidt. Een van deze apps is NumRent. NumRent belooft gebruikers een virtueel nummer om makkelijk van en naar het buitenland te bellen. De kwaadwillende personen promoten dergelijke content via Telegram en meerdere websites die linken naar de malafide apps. Gelukkig staan de malafide apps niet in de Google Play Store, waardoor de schade beperkt blijft. We raden daarom ook aan om alleen apps uit de Google Play Store te downloaden.

