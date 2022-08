Samsung Galaxy Z Fold 4 En Flip 4 Van Alle Kanten Te Zien

De introductie van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 is nu erg dichtbij. Samsung heeft de introductie ingepland op 10 augustus. Vrijwel dagelijks duiken de nieuwe opvouwbare smartphones op in het geruchtencircuit. Vandaag zien we de smartphones van alle kanten in vier verschillende kleuren.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. Op de renders zien we dat het design van beide smartphones grotendeels overeen komt met die van hun voorgangers. Achterop de Galaxy Z Fold 4 zien we een driedubbele rear-camera. De Galaxy Z Flip 4 heeft een dubbele rear-camera. De Z Fold 4 verschijnt in ieder geval op de markt in de kleuren zwart, grijs en beige-goud. Bij de Z Flip 4 krijgen consumenten de keuze uit de kleuren zwart, paars, blauw en crème.

De officiële introductie zal op 10 augustus plaatsvinden, waarna de smartphones naar verwachting vanaf 26 augustus in de winkels liggen. Op 10 augustus zal Samsung ook nieuwe draadloze oordopjes en de Galaxy Watch 5 (Pro) introduceren.

via [droidapp]