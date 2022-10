YouTube-app Krijgt Zoomfunctie En Fragmentzoeker

Google heeft een update uitgebracht voor de YouTube-app. Deze update maakt het onder andere mogelijk om in te zoomen in video’s zodat je kleine details beter kunt zien. Ook is een fragmentzoeker toegevoegd, die het eenvoudig maakt om een specifiek deel van een video te vinden.

Via een blog laat YouTube weten dat de web- en app-versie van YouTube een kleine makeover heeft gekregen. Zo kun je dankzij de pinch-to-zoom-functie nu inzoomen op een video, zoals we dat op onze smartphone ook doen als we inzoomen in een foto. De YouTube-video blijft tijdens het inzoomen afspelen. Het inzoomen is handig wanneer er in de video bijvoorbeeld iets op de achtergrond te zien is, wat niet goed zichtbaar is op een het kleine scherm van een smartphone.

De tweede nieuwe functie is de fragmentzoeker. Deze kun je oproepen door omhoog te swipen en toont een aantal frames voor en na het afspeelmoment, zodat je makkelijker een specifiek moment in de video kunt vinden. De fragmentzoeker en pinch-to-zoom-functie worden de komende weken uitgerold naar zowel Android als iOS-gebruikers. Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd aan de interface van de web-, mobile-, en tv-versies van YouTube.

via [tweakers]