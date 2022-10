Budget-smartphone OnePlus Nord N300 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de OnePlus Nord N300 die in de Verenigde Staten een adviesprijs meekrijgt van 228 dollar. Het is echter nog onduidelijk of OnePlus de smartphone ook voor de Europese markt zal introduceren.

De OnePlus Nord N300 beschikt over een 6,56-inch HD+ LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 810-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera in de druppelnotch van het scherm en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS-schil.

De OnePlus Nord N100 verscheen ook in Nederland op de markt, maar de Nord N200 niet. Het is daarom moeilijk inschatten welke plannen OnePlus heeft voor de Nord N300. OnePlus levert de Nord N300 samen met een bijbehorende snellader.

via [androidplanet]